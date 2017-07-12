СБУ обвинила в недавней крупной кибератаке спецслужбы России

Служба безопасности Украины заявила, что установила причастность российских спецслужб к атаке вируса-вымогателя Petya.A, который начал распространяться 27 июня и нанес ущерб компаниям и государственным учреждениям в разных странах мира.

По словам СБУ, свои выводы ведомство основывает на данных, полученных в работе с международными антивирусными компаниями. Из этих данных следует, что вымогательство денег было лишь прикрытием основной, более масштабной цели кибератак: "Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки".

Ранее эксперты замечали, что тот факт, что вирус Petya.A изначально не подразумевал восстановление пораженных файлов, наводит на мысль, что деньги не были целью хакеров.

В СБУ считают, что последняя кибератака была направлена на "дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Согласно СБУ, к атакам, которые прошли 27 июня, причастны те же хакерские группировки, которые атаковали украинскую финансовую систему в декабре 2016 года: "Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - заключило ведомство.

Распространение нового вируса-вымогателя началось именно на Украине. По предварительным данным, 75% заражений вирусом Petya.A имели место именно в этой стране. Хакеры атаковали аэропорт Борисполь, "Укрпочту", "Укртелеком", "Укрэнерго", министерство инфраструктуры, СМИ и правительство Украины.

При этом в России некоторые крупные компании также подверглись кибератаке. Среди них - "Роснефть", "Башнефть", Mondelеz International, Mars и Nivea. Однако на Россию пришлось всего 0,8% заражений от общего числа по оценке лаборатории ESET.

BBC Russian