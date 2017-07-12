Гельмута Коля похоронили в немецком Шпайере

Тело бывшего канцлера ФРГ доставили из Страсбурга на родину после общеевропейской траурной церемонии и, проведя панихиду, захоронили на кладбище в Шпайере. Бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля похоронили вечером в субботу, 1 июня, на кладбище города Шпайер на западе Германии.

Ранее в этот день в здании Европарламента в Страсбурге прошла церемония прощания с немецким политиком, которая стала первой общеевропейской официальной церемонией прощания с государственным деятелем в истории Европейского Союза.

С речами в память о Коле выступили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эмманюэль Макрон, бывший президент США Билл Клинтон, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После траурной церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного на вертолете доставили в Германию. Траурная процессия проследовала по улицам родного города экс-канцлера ФРГ Людвигсхафен. Сотни человек выстроились вдоль маршрута движения кортежа, чтобы проводить известного политика в последний путь.

Впоследствии гроб погрузили на корабль и перевезли по Рейну в собор Шпайера. Днем здесь прошла панихида, а вечером - на площади перед собором - процедура прощания с воинскими почестями. На самом погребении присутствовали родные и близкие умершего.

Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Именно во время его пребывания на посту федерального канцлера произошло воссоединение Германии. Он скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене.

Deutsche Welle