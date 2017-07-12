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04. 07. 2017

Азаренко и Соболенко вышли в 1/32 финала Уимблдона

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко победно стартовали на Уимблдонском турнире. Виктория Азаренко, занимающая 683-е место в рейтинге WTA, уверенно переиграла американку Кэтрин Беллис (40-я позиция) - 3:6, 6:2, 6:1. В 1/32 финала она встретится с россиянкой Евгенией Весниной (16).

Арина Соболенко (136) вышла во второй раунд, уверенно победив россиянку Ирину Хромачеву (110) - 6:3, 6:4. Следующей ее соперницей будет немецкая теннисистка Карина Виттхефт (65).

Еще одна белоруска Александра Саснович (89) проиграла 13-й ракетке планеты Елене Остапенко из Латвии - 0:6, 6:1, 3:6 - и завершила выступление на турнире.
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