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04. 07. 2017

Порошенко подтвердил визит Лукашенко в Украину

Источник фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении президента Беларуси Александру Лукашенко с Днем независимости отметил, что развитие белорусско-украинских отношений на принципах равноправного партнерства и доверия - важнейший приоритет двустороннего взаимодействия двух стран. Об этом сообщили в Администрации главы украинского государства.

По его словам, эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых президентами во время встречи в апреле.

«Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», - заявил Петр Порошенко.
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