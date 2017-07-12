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04. 07. 2017

Одноклассники и Alibaba Mobile Business Group запустили новую версию мобильного UC Browser

Одноклассники и UC Browser, входящий в Alibaba Mobile Business Group, представили новую версию мобильного браузера с быстрым доступом к сервисам социальной сети. С помощью push-уведомлений в новой версии UC Browser можно переключаться на сервисы Одноклассников: ленту профиля, сообщения, фотоальбомы, игры и другие.

Одноклассники и  UC Browser, входящий в Alibaba Mobile Business Group, представили новую версию мобильного браузера с быстрым доступом к сервисам социальной сети. С помощью push-уведомлений в новой версии UC Browser можно переключаться на сервисы Одноклассников: ленту профиля, сообщения, фотоальбомы, игры и другие.
 
Пользователи ОК могут подключить в браузере уведомления о новых сообщениях, заявках в друзья, «классах», комментариях и денежных переводах. Уведомления будут отображаться в браузере даже при закрытой вкладке ОК, а также при закрытом браузере и в режиме блокировки экрана телефона.
 
Подключить сервисы ОК и авторизоваться в социальной сети можно будет в настройках UC Browser. Новая мобильная версия браузера уже доступна в Google Play для смартфонов на платформе Android.
 
Сотрудничество двух сервисов – наглядный пример использования мобильного браузера в качестве альтернативного канала дистрибуции контента соцсети. Интеграция c UC Browser позволит ОК чаще взаимодействовать с пользователями, которые привыкли заходить в социальную сеть через мобильный браузер.
 
Интеграция ОК и UC Browser – продолжение сотрудничества между Alibaba Digital Media & Entertainment Group и Mail.ru Group: ранее в 2017 году компании заключили соглашение с целью создания “Глобального стратегического альянса по распространению мобильных игр”. Цель альянса – наладить дистрибуцию контента мобильных игр между Китаем и Россией.
 
Кенни Йе (Kenny Ye), генеральный менеджер Alibaba Mobile Business Group на зарубежных рынках:
 
«Согласно проведенным нами внутренним исследованиям, значительная часть мобильного трафика пользователей UC Browser в России приходится на социальные сети.  Именно для тех, кто предпочитает всегда быть на связи, мы и запускаем обновленную версию нашего скоростного браузера. Mail.ru Group зарекомендовала себя как надежный стратегический партнер Alibaba Mobile Business Group в России, и мы надеемся порадовать наших российских пользователей еще более интересными интеграциями в ближайшем будущем».
 
Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники:
 
«Новая версия UC Browser – это возможность для пользователей легко переключаться на сервисы социальной сети, не покидая приложения. Это первый шаг в нашем стратегическом партнерстве с Alibaba Group, и в дальнейшем мы рассчитываем вместе запустить еще несколько новых сервисов для пользователей ОК и проектов Alibaba Group».
 
Совместный проект UC Browser и Одноклассников дополняет уже существующие персонализированные возможности браузера. В апреле этого года в России вышла обновленная версия UC Browser на базе Android, в основе которой лежит принцип адаптивности: браузер предлагает пользователям персонализированную новостную ленту, работающую на основе технологии больших данных, которая запоминает предпочтения пользователей и показывает им наиболее популярные и актуальные новости.
 
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О компании UCWeb
UCWeb Inc . ( UCWeb ) — компания входит в Alibaba Mobile Business Group и является ведущим поставщиком ПО и сервисов для мобильного интернета. Миссия UCWeb остается неизменной с момента создания компании в 2004 году — делать пользование мобильным интернетом более удобным, комфортным и эффективным для людей во всем мире. UC Browser , флагманский продукт UCWeb , совместим со всеми наиболее популярными операционными системами и предлагается на 11 языках, включая английский, русский, индонезийский и вьетнамский. По состоянию на июнь 2016 года ежемесячное число активных пользователей UC Browser в мире составило 420 миллионов. Дополнительную информацию о UCWeb и UC Browser можно найти на www . ucweb . com .
 
О проекте Одноклассники
Одноклассники — развлекательная социальная сеть с аудиторией более 71 млн человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. ОК — первая соцсеть по просмотрам видео в рунете (comScore) и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.
 
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