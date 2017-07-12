На параде в Минске показали броневики, «супермашины» и беспилотники

На параде в Минске ко Дню независимости показали более 380 единиц наземной и воздушной техники. Среди новинок – броневики «Кайман» и МЗКТ-490100, белорусско-китайский суперкран ZMC-25, тягач авиалайнеров БелАЗ-74270, грузовые спорткары и военные беспилотники.

На параде представили практически все виды военной и гражданской техники – от танков и ракетных комплексов до автобусов и карьерных самосвалов. Колонна растянулась на 3 км – на километр больше, чем годом ранее. Текущий парад также стал самым богатым на новинки. Больше всего было военной техники – 222 машины. Первым проехал танк Т-34-85, который сохранился со времен Великой Отечественной войны. За ним последовали «потомки», в том числе Т-72Б – основной танк белорусской армии: машина способна поражать снарядами и ракетами цели на расстоянии до 4 км.





Среди последних новинок – лёгкие броневики «Кайман», способные выдержать взрыв мины, и автомобиль МЗКТ-490100. Рядом проехали китайские Dongfeng Mengshi EQ2050, прозванные «Богатырями»: вместе с пулеметами внедорожники смотрятся эффектно. Парад не обошелся и без более привычных БТР-80 и БМП-2.



На парад также вывели реактивные системы залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез». Вслед за ними шли зенитные комплексы – С-300ПС, «Оса-АКМ», «Бук» и «Тор-М2». Также можно было увидеть самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» и 152-милиметровую пушку «Гиацинт», которая способна стрелять на расстояние 33 км. Впервые на параде показали разведывательные беспилотники – их везли на грузовиках МЗКТ.





В небе пролетели учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Штурмовики Су-25 промчались в форме ромба, пронеслись также истребители МиГ-29 и транспортники Ил-76 и Ан-26. В параде впервые приняли участие пилоты МЧС, которые пилотировали вертолеты АS-355 и Ми-26. ВКС России показали боевые вертолеты Ка-52, самолеты Су-34 и Су-27.



Колонна гражданской техники собрала 102 машины – на 30 больше, чем планировалось изначально. В центре Минска показали последние модели, которые ещё не запущены в серийное производство. Больше всего автомобилей представили Минский автозавод, за ним идут МТЗ и «Амкодор».





Одной из самых интересных новинок стал белорусско-китайский автокран ZMC-25. Спецмашина собрана СП «Зумлион-МАЗ» на свободных площадях «Могилевтрансмаша». Её отличает стрела рекордной длины – 33 метра (с «гуськом» – 41 метр), которая позволяет поднимать грузы на высоту 12-этажного дома. Автокран по своим характеристикам не знает конкурентов в странах СНГ и уже произвёл впечатление на потенциальных покупателей в России.



Кроме того, Минский автозавод привёз два «пылесоса» (подметально-уборочные машины), мусоровоз с задней загрузкой и каналопромывочную машину для очистки канализаций. Впрочем, большее впечатление произвёл сверхмощный самосвал класса Евро-6 МАЗ-6516М9, который будут выпускать для Беларуси, России и стран Евросоюза.





В параде участвовала и команда «МАЗ-СПОРТавто». Пилоты проехали на грузовом спорткаре МАЗ-5309РР, которому вскоре предстоит преодолеть самый длинный в мире ралли-рейд «Шёлковый путь-2017».



Зрителям также показали автомобили Geely – уже знакомый седан Emgrand EC7 и два новых кроссовера (NL4 и Atlas NL3). Их будут выпускать на строящемся под Борисовом заводе. Проектная мощность – до 60 тыс. единиц в год, которую в случае необходимости могут удвоить. Поставлять автомобили планируют в основном в Россию.





БелАЗ показал новый аэродромный тягач, который может буксировать самолеты массой до 600 тонн. В частности, он способен перемещать самый крупный пассажирский авиалайнер Airbus A380 вместе с грузом и топливом. В центре Минска проехали и более привычные большегрузные самосвалы, предназначенные для карьеров.



Пассажирский транспорт представили школьный автобус МАЗ-257, который осенью начнут серийно выпускать для сельской местности. Были и уже знакомые минчанам электробусы «Белкоммунмаша».



МТЗ продемонстрировал массивный «Беларус-4522» с двигателем на 450 «лошадей». По сути, это самый мощный трактор, который только выпускали в Беларуси. В колонне также можно было увидеть комбайны «Палессе» нового поколения и трактор пятого класса «Амкодор-5300».





Завершился парад тракторным балетом под песню «Касiў Ясь канюшыну».