Mastercard исследовала драйверы развития экономики совместного потребления

На конференции Money20/20 Europe в Копенгагене Mastercard* представила доклад о вызовах, с которыми сталкивается экономика совместного потребления (sharing economy), и возможностях ее развития.

Доклад, основанный на результатах исследования Mastercard и The Future Agenda, посвящен текущему состоянию и перспективам развития этой экономической модели. Идея совместного потребления заключается в коллективном использовании товаров и услуг, бартере или совместной аренде.

Отчет The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth посвящен особенностям социально-экономической экосистемы, которая позволяет людям делить расходы на жилье, транспорт, покупку, продажу и аренду товаров, оплату услуг высококвалифицированных специалистов.

«Сейчас мы наблюдаем беспрецедентный рост экономики совместного потребления. Она меняет пользовательский опыт и влияет на те фундаментальные принципы, по которым работает индустрия, — комментирует Марк Барнетт, президент Masterсard в Великобритании и Ирландии. — Проведенное исследование помогает понять основные проблемы и раскрыть потенциал этого феномена. Кроме того, мы не только раскрываем основные вызовы экономики совместного потребления, но и предлагаем способы их решения. Результаты нашего исследования помогают пролить свет на будущее этого быстрорастущего сектора экономики».