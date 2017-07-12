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04. 07. 2017

Лукашенко назначил председателя Миноблисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Миноблисполкома. Общаясь с ним, глава государства отметила, что Минская область составляет половину страны, но преуспела в своем развитии.

«Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», - поручил президент, сообщили в его Администрации. 

Александр Лукашенко также заявил о необходимости интенсивнее и чаще проводить ротацию кадров.

Должность председателя Миноблисполкома пустовала с мая после того, как предыдущий глава области Семен Шапиро был назначен руководителем Федерации хоккея Беларуси.

Анатолий Исаченко в декабре 2016 года был назначен помощником президента – главным инспектором Минской области.

 
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