Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 13:26
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

Лукашенко вручил госнаграды и звания

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды почти 40 представителям различных сфер. Говоря об отличившихся представителях Вооруженных Сил, правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям, глава государства отметил, что «испокон веков воин, защитник Отечества пользовался в нашем обществе глубоким уважением, считался надежной опорой государства».

По его словам, представители аграрной сферы, труженики села также вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности, повышая экспорт продовольствия и укрепляя бюджет страны «в непростой для нее период», сообщили в Администрации президента. 

Награды и звания также получили промышленники и строители, врачи и юристы, лесоводы и спортсмены, деятели науки и культуры, сферы соцзащиты и обслуживания. Кроме того, впервые были вручены медали "За спасенную жизнь". 
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.