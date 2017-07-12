Лукашенко вручил госнаграды и звания

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды почти 40 представителям различных сфер. Говоря об отличившихся представителях Вооруженных Сил, правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям, глава государства отметил, что «испокон веков воин, защитник Отечества пользовался в нашем обществе глубоким уважением, считался надежной опорой государства».

По его словам, представители аграрной сферы, труженики села также вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности, повышая экспорт продовольствия и укрепляя бюджет страны «в непростой для нее период», сообщили в Администрации президента.

Награды и звания также получили промышленники и строители, врачи и юристы, лесоводы и спортсмены, деятели науки и культуры, сферы соцзащиты и обслуживания. Кроме того, впервые были вручены медали "За спасенную жизнь".