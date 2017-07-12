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04. 07. 2017

МНС не видит необходимости повышать подоходный налог

Министерство по налогам и сборам Беларуси Источник фото: Sputnik

Министерство по налогам и сборам Беларуси не видит необходимости в изменении ставок подоходного налога, сообщил 4 июля министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. «По нашему мнению, в настоящее время изменение ставок подоходного налога является преждевременным», - отметил он.

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Он напомнил, что с 1 января 2009 года вместо прогрессивной шкалы подоходного налога с физлиц (9-30% в зависимости от размера дохода) была введена единая ставка в размере 12%, с 2015 года - 13%. По мнению МНС, ее применение снизило налоговую нагрузку на физлиц, увеличило налоговые поступления за счет вывода доходов из тени, упростило процедуры расчета и сбора налога, значительно сократило число граждан, обязанных представлять налоговую декларацию, передает БелТА.

В связи с этим, заявил министр, вопрос целесообразности повышения ставки подоходного налога или введения прогрессивной школы стоит рассматривать комплексно с учетом всех обстоятельств. 
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