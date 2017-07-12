МНС ищет резервы для снижения общей ставки НДС

Министерство по налогам и сборам ищет резервы для снижения общей ставки НДС, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Однако, по его словам, конкретных решений пока нет, «они находятся в стадии проработки».

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Министр отметил, что среди вариантов снижения общей ставки НДС рассматриваются меры по совершенствованию применения 10-процентной ставки НДС, а также по отмене ограничений по вычетам по НДС внутри страны, передает БелТА.

Однако, подчеркнул он, пока рано говорить, какая финальная точка будет поставлена, поскольку доля НДС составляет около 30% и «всякого рода ошибки будут очень дорого стоить в прямом смысле этого слова».