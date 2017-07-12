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04. 07. 2017

Белорусы больше не смогут беспрепятственно ездить в погранзону России

Белорусам, желающим попасть в приграничную зону со стороны России, придется получать специальный пропуск сроком действия на год. Соответствующий проект указа опубликован 3 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов России. Новшества касаются пятикилометровой оны на границе РФ с Беларусью и вступают в силу с 1 октября.

Белорусы будут въезжать в погранзону по спецпропуску и документу, удостоверяющему личность. Продолжительность пребывания будет указываться в пропуске. При этом человек сможет находиться только в  месте, помеченном в документе, и не сможет отклониться от маршрута.

При транзите белорусского автомобиля через границу России водителю будет разрешена вынужденная остановка, чтобы сходить в кафе или заправить машину.

Теперь белорусы уже не смогут просто съездить в гости к родственникам, живущим в пограничной зоне России. Для начала им придется добраться до областного центра и там написать заявление на пропуск в ФСБ. Заполненный бланк также можно будет оставить на ближайшем пограничном пункте, но забирать его нужно всего равно в областном центре.

При невозможности своевременно покинуть пределы погранзоны белорусам разрешено оставаться там до окончания непредвиденных обстоятельств при уведомлении об этом пограничного органа или его ближайшего подразделения пограничного органа и подтверждении этого факта.
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