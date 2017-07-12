В Беларуси «тунеядцев» вовлекут «в нормальный процесс взаимодействия с государством»

При пересмотре концепции декрета №3 основной акцент делается на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов. Об этом 4 июля рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По его словам, декрет №3 концептуально пересматривается, при этом основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни, передает БелТА.

Министр подчеркнул, что будут сделано все для трудоустройства человека, его вовлечения «в нормальный процесс взаимодействия с государством».