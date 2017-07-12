МНС поддерживает запрет лицам младше 21 года играть в казино

Министерство по налогам и сборам Беларуси поддерживает предложение запретить играть в казино лицам младше 21 года. Об этом сообщил 4 июля министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, в МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной, поскольку она связана с игровой зависимостью.

Для нивелирования негативного воздействия азартных игр посещать игорные заведения запрещено несовершеннолетним, также человек сам может подать заявление, чтобы его не пускали в игорные заведения страны, а с 28 августа вступят в силу нормы, позволяющие по решению суда ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх, передает БелТА.

Вместе с тем, сказал министр, МНС предлагает не увеличивать и не индексировать ставки налога на игорный бизнес в 2018 году, чтобы «не ухудшать условия деятельности субъектов хозяйствования, поскольку в настоящее время игорный бизнес переживает не самые лучшие времена».

Сергей Наливайко рассказал о некоторых итогах общественного обсуждения предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты в сфере игорного бизнеса. Так, планируется отменить регистрацию игорного оборудования в налоговых органах и осуществлять ее в Мониторинговом центре по игорному бизнесу.

Объекты налогообложения будут подлежать учету в специальной компьютерной кассовой системе (СККС), обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Будет установлен запрет на использование для проведения или организации азартных игр игрового оборудования, не состоящего на учете в СККС, а также нахождение в игорном заведении игрового оборудования, не принадлежащего организатору азартных игр на праве собственности (хозяйственного ведения). За нарушение этого предлагается установить штрафовать юридическое лицо в размере до 50 базовых величин. Срок вступления в силу изменений и дополнений предложено установить с 1 января 2019 года.

Также МНС предлагает предусмотреть уменьшение ставки налога на игорный бизнес на 50%, если субъект хозяйствования, занимающийся игорным бизнесом, будет осуществлять деятельность менее 15 календарных дней в налоговом периоде. В основном это коснется организаторов азартных игр, которые открывают бизнес, проводят покерные турниры, модернизируют игровое оборудование, устанавливают новые объекты налогообложения налогом на игорный бизнес, производят их ремонт.

Кроме того, учтено предложение представителей игорного бизнеса о пересмотре ставки госпошлины за выдачу дубликата спецразрешения на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, исходя из фактически понесенных лицензирующим органом затрат на осуществление этого действия. Так, действующую ставку госпошлины за выдачу дубликата лицензии предлагается снизить с 250 базовых величин до 50.