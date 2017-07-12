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04. 07. 2017

Новый тренер ХК "Динамо-Минск" проведет первую тренировку 10 июля

Источник фото: hcdinamo.by

Новый наставник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер проведет первую тренировку 10 июля. Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник проведет с игроками первую ледовую тренировку, сообщили в команде.

Подготовку к новому сезону в КХЛ начали 16 игроков, включая подписавшего 4 июля контракт с командой Сергея Дрозда. Также в клубе просматривают Руслана Васильчука, Егора Воронова, Дмитрия Знахаренко, Богдана Зозона и Никиту Устиненко. Кроме того, динамовцы ожидают прибытия Роба Клинкхаммера.

Старт десятого сезона в Континентальной хоккейной лиге запланирован на 21 августа. 
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