В Беларуси снова ожидаются дожди, грозы, ветер

6 июля республика будет находиться под влиянием прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С, передает Белгидрометцентр.

7 июля на страну начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, северо-восток республики останется под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения. В отдельных районах, в основном по северо-востоку, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+21°С, по юго-западу до +23°С.