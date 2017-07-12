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05. 07. 2017

В Беларуси снова ожидаются дожди, грозы, ветер

5 июля погоду Беларуси в основном будет определять неустойчивая и прохладная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, порывистый, днем в отдельных районах до сильного. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 июля республика будет находиться под влиянием прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С, передает Белгидрометцентр.

7 июля на страну начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, северо-восток республики останется под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения. В отдельных районах, в основном по северо-востоку, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+21°С, по юго-западу до +23°С.

 

 
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