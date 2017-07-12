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05. 07. 2017

В Минске открывается сессия ПА ОБСЕ

ОБСЕ Источник фото: ByMedia.net

Парламентарии ОБСЕ на сессии ассамблеи, которая пройдет 5-9 июля в Минске на тему "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества в интересах мира и процветания в регионе ОБСЕ", подготовят рекомендации по вопросам безопасности, экономики, окружающей среды и правам человека. Об этом сообщили в ПА ОБСЕ.

На открытии сессии с докладами выступят президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В повестке днявопросы борьбы с терроризмом, изменения климата, миграции, укрепления механизмов ОБСЕ в области соблюдения прав человека. Планируется обсуждение ситуации в Украине, конфликтов на Кавказе, вопросов разоружения, кибербезопасности, смертной казни, борьбы с коррупцией, прав беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также мер эффективного реагирования на новые психоактивные вещества, энергетической безопасности, религиозной дискриминации.

Резолюции вынесут на голосование ассамблеи 9 июля для включения в Минскую декларацию ПА ОБСЕ, которая призвана помочь сформировать политику национальных правительств, парламентов и международного сообщества в области политических вопросов, безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека. Документ затем представят главам МИД и парламентов 57 стран ОБСЕ.
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