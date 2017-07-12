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05. 07. 2017

В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с армянским «Алашкертом»

По итогам ответных матчей 4 июля первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА определились пять клубов, которые продолжат свой путь на турнире. В частности, соперником борисовского БАТЭ, который стартует со второго этапа, станет “Алашкерт” из Армении, оказавшийся сильнее по итогам двух матчей (1:0 и 1:1) “Санта-Коломы” из Андорры.

Также в следующий раунд вышли:

Фарерский “Викингур” (2:1 и 4:1 с косовским “Трепча-89″)

Мальтийский “Хибернианс” (2:0 и 1:0 с эстонским “Таллином”)

Валлийский ТНС (1:2 и 3:1 с гибралтарской “Европой”)

Североирландский “Линфилд” (1:0 и 0:0 с сан-маринской “Ла-Фиоритой”)
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