В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с армянским «Алашкертом»

По итогам ответных матчей 4 июля первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА определились пять клубов, которые продолжат свой путь на турнире. В частности, соперником борисовского БАТЭ, который стартует со второго этапа, станет “Алашкерт” из Армении, оказавшийся сильнее по итогам двух матчей (1:0 и 1:1) “Санта-Коломы” из Андорры.

Также в следующий раунд вышли: Фарерский “Викингур” (2:1 и 4:1 с косовским “Трепча-89″) Мальтийский “Хибернианс” (2:0 и 1:0 с эстонским “Таллином”) Валлийский ТНС (1:2 и 3:1 с гибралтарской “Европой”) Североирландский “Линфилд” (1:0 и 0:0 с сан-маринской “Ла-Фиоритой”)