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05. 07. 2017

Лукашенко выделил деньги на Коложскую церковь и Кревский замок

Источник фото: Wikimedia

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства о выделении из средств фонда 369 834 рублей на финансирование творческих проектов.

Как сообщили в Администрации главы государства, деньги пойдут на реставрацию и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви XII века в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка XIV века.

Также средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на тонирование росписей XVIII-XIX веков Спасо-Преображенской церкви XII века. 
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