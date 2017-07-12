Лукашенко выделил деньги на Коложскую церковь и Кревский замок

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства о выделении из средств фонда 369 834 рублей на финансирование творческих проектов.

Как сообщили в Администрации главы государства, деньги пойдут на реставрацию и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви XII века в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка XIV века. Также средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на тонирование росписей XVIII-XIX веков Спасо-Преображенской церкви XII века.