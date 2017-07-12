733 абитуриента зарегистрировались на ЦТ в резервные дни

В этом году централизованное тестирование в резервный день будут сдавать 733 абитуриента, сообщил директор РИКЗ Николай Феськов. Это на 64 абитуриента меньше, чем в прошлом году (было 797 человек).

На три предмета зарегистрировались 25 человек, по двум предметам испытания пройдут 84 абитуриента. Более всего абитуриентов зарегистрировано на ЦТ по русскому языку – 226 человек. На втором месте математика – 134 абитуриента, передает БелТА.

В этом году поступающим предоставили три резервных дня, тогда как в прошлом году абитуриенты был только один резервный день, а, значит, можно было сдавать лишь один предмет.