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05. 07. 2017

В Александрии пройдет конкурс купальских венков

Автор фото: Алексей Столяров

Конкурс венков и тематических программ-презентаций "Красуй, вянок Александрыйскі" проведут на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили в Могилевском облисполкоме. При оценке конкурсных работ будут учитываться мастерство и следование традициям при изготовлении венка, оригинальность, яркая самобытность и образное воплощение, использование нестандартных материалов, техник и приемов, эстетика изделия.

Основными критериями оценки презентации станут художественная ценность материала, богатство языка, использование примеров устно-поэтического народного творчества.

Праздник пройдет 8-9 июля и соберет артистов, музыкантов, мастеров декоративно-прикладного искусства из Беларуси, России, Украины, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши и Германии. Центральным событием праздника станет эстрадно-цирковое шоу "Купальский сон", финалом которого станет масштабный парад фейерверков с участием команд из Беларуси, России и Казахстана. 
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