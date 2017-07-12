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05. 07. 2017

Пропавшую женщину нашли закопанной в сарае в Чаусах

Источник фото: Следственный комитет

Чаусский райотдел Следственного комитета Беларуси устанавливает обстоятельства убийства местной жительницы 1959 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство). Ранее в Чаусский РОВД поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины, сообщили в СК.

Милиционеры обнаружили тело пропавшей с телесными повреждениями, закопанным в сарае на территории одного из домовладений в Чаусах. Установлено, что 26 июня женщина была в гостях у 37-летнего жителя Чаус, где после совместного распития спиртного в ссоре хозяин дома избил, а затем задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело в сарай и там закопал. 

Прибывшей на место следственно-оперативной группой с использованием криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области тело потерпевшей извлечено из места захоронения. На месте преступления обнаружены и изъяты следы и предметы, явившиеся орудием преступления.

Осуществляется комплекс мер по закреплению доказательств. Проводятся судебно-биологические, судебно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопическая и другие экспертизы.
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