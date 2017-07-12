ПА ОБСЕ в Минске не будет рассматривать резолюцию по Беларуси

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не поддержал вынесение на рассмотрение минской сессии ассамблеи резолюции по Беларуси "О ситуации в Беларуси". Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Валерий Воронецкий.

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Резолюцию по Беларуси предлагал принять литовский депутат Лауринас Касчюнас, чтобы призвать белорусские власти обеспечить открытое и конструктивное взаимодействие с независимыми организациями гражданского общества и оппозицией, реабилитировать бывших политзаключенных и восстановить их в правах, ввести мораторий на смертную казнь, возобновить работу над всеобъемлющей избирательной реформой, гарантировать права граждан Беларуси на мирные собрания и выражение мнений, отменить статью 193.1 УК об ответственности за деятельность в незарегистрированных объединениях.

Также в документе отмечалось, что строящаяся на границе с Литвой Белорусская АЭС возводится поспешно и без соблюдения стандартов качества, не отвечает требованиям Конвенции Эспоо и Орхусской конвенции. Депутат предлагал потребовать от Минска обеспечить соответствие БелАЭС самым высоким международным стандартам в области безопасности, провести транспарентную и независимую экспертизу трансграничного воздействия на окружающую среду, а также стресс-тестов, а в противном случае приостановить строительство.