Могилевчанка пыталась выехать в Украину по паспорту СССР

В минувшие выходные в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе в Украину пыталась выехать 68-летняя жительница Могилева, которая предъявила пограничникам паспорт гражданина СССР. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Белорусский документ женщина получать отказывается принципиально. Всего за выходные и белорусские пограничники выявили 32 нарушителя пограничного законодательства, которые при выезде и въезде в Беларуси предъявили недействительные документы. Ими оказались 19 белорусов, четверо украинцев и россиян, и по одному гражданину Польши, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Германии.