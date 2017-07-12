Могилевчанина посадили на 17 лет за убийство годовалого сына

Могилевский областной суд 4 июля признал виновным могилевчанина в убийстве годовалого ребенка и приговорил его к 17 годам заключения в колонии усиленного режима. Житель Могилева обратился в милицию 30 ноября 2016 года, сообщив о гибели сына 2015 года рождения. Смерть ребенка наступила от травматического шока.

По подозрению в убийстве задержали родителей погибшего. Отец был заключен под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью (пп. 2 и 6 ч.2 ст.139 УК). В отношении 18-летней матери малыши преследование было прекращено в связи с ей непричастностью к преступлению, передает БелТА.

Обвиняемый вину признал частично. По его словам, он наносил удары, но не хотел убивать ребенка.