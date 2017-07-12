Лукашенко хочет реформировать ОБСЕ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил о необходимости реформирования ОБСЕ и усиления ее роли в разрешении конфликтов. По его словам, ОБСЕ должна реагировать на острые моменты в регионе на самом высоком уровне, на уровне глав государств.

«Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. И какая реакция наша, глав государств? Никакой. Война идет в Европе - никакой реакции. Это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы», - отметил он, передает БелТА.

Глава государства подчеркнул, что ОБСЕ необходимо сделать более действенной, решительной. Он также заявил, что «назрела крайняя необходимость встреч глав государств ОБСЕ для обсуждения очень важных и серьезных проблем».

При этом Александр Лукашенко отметил, что ОБСЕ может рассчитывать на Беларусь как донора безопасности в Европейском регионе.