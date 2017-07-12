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05. 07. 2017

В Витебске ужесточат контроль цен в дни "Славянского базара"

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко 5 июля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Славянского базара в Витебске" поручил ужесточить контроль за ценами в дни фестиваля. Такое поручение местным органам власти и МАРТ он сделал на замечание дирекции форума по поводу завышения цен объектами общепита в дни фестиваля.

"Руководители объектов должны понимать, что за завышение цен они ответят по закону", - сказал он, передает БелТА.

Василий Жарко также высказал убежденность, что управление торговли и органы охраны правопорядка обеспечат должный контроль реализации алкогольной продукции и соблюдением законности и общественного порядка в связи с этим. 
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