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05. 07. 2017

Лукашенко не намерен отменять смертную казнь

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В вопросе смертной казни белорусское государство не может пойти против воли народа, заявил 5 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, чтобы отказаться от смертной казни, нужно время. «Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите», - подчеркнул Александр Лукашенко.
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