Лукашенко не намерен отменять смертную казнь

В вопросе смертной казни белорусское государство не может пойти против воли народа, заявил 5 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, чтобы отказаться от смертной казни, нужно время. «Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите», - подчеркнул Александр Лукашенко.