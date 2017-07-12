В Беларуси сохранится прохладная погода

7 июля на Беларусь начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, северо-восток республики еще останется под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения. В отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу воздух прогреется до +23°С, передает Белгидрометцентр.

8 июля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, на фоне которой с Западной Европы будут перемещаться малоактивные фронтальные разделы. В отдельных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-западу до +14°С, максимальная днем +17..+24°С.