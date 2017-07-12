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06. 07. 2017

Тренер по физподготовке белорусских хоккеистов перенес инсульт

Источник фото: Прессбол

Тренер по физической подготовке сборной Беларуси по хоккею Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник. Две недели назад его госпитализировали в тяжелом состоянии. Около суток он находился в коме. Сейчас состояние улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым.

66-летний Владимир Буре, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре, обладатель четырех олимпийских медалей, двух медалей чемпионатов мира, семи наград Чемпионатов Европы по плаванию и ряда рекордов СССР, сотрудничает с Федерацией хоккея Беларуси с 2015 года. До этого он работал в "Ванкувере" и "Нью-Джерси" (НХЛ), а также занимал пост вице-президента ХК ЦСКА, передает pressball.by.

В Беларуси он занимался физподготовкой национальной, молодежной и юношеской сборных Беларуси.
 
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