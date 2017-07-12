Россия просит Беларусь направить контингент в Сирию

Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Алексндр Лаврентьев.

"Мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией", — сказал он. По материалам РИА "Новости"