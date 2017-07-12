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06. 07. 2017

Продолжение сериала “Сваты” снимут в Минске

После многолетнего перерыва творческая команда украинского телесериала «Сваты» возобновляет работу над проектом. Студия «Квартал 95» начинает съемки седьмого сезона сериала, которые будут проходить в Беларуси при содействии Белтелерадиокомпании, сообщили в студии.

Премьера состоится в 2018 году. Международной дистрибуцией сезона будет заниматься шведская компания Eccho Rights.

Украинская телевизионная семейная комедия «Сваты», вышедшая «из-под пера» авторов студии «Квартал 95», начала свое повествование еще в 2008 году. С момента выхода последнего, шестого сезона сериала «Сваты» прошло четыре года. 
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