Белоруска Соболенко завершила выступление на Уимблдонском турнире

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (136-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на Уимблдонском турнире. В поединке второго раунда белоруска проиграла немке Карине Виттхефт (65) - 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Для Арины Соболенко это было первое в карьере выступление в основной сетке турниров серии "Большого шлема".

В парных состязаниях белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов вышли во второй раунд, победив россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову - 6:2, 4:6, 7:5. В мужском парном разряде Максим Мирный и поляк Марцин Матковски обыграли Макса Шнура (США) и Ченг-Пенг Хси (Тайвань) - 7:5, 6:1, 7:6 (7:5), а Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо взяли верх над американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо - 6:4, 7:5, 5:7, 6:2.