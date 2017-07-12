В Минске у посетителя магазина украли 1000 долларов

В Минске по подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина, который 25 июня в одном из магазинов по улице Кирова похитил около 1000 долларов у посетителя магазина. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчине на вид 55-60 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы седые, носит бороду. В момент кражи он был одет в серый пиджак, серую майку, бежевые штаны, темные сандалии, при себе имел темный рюкзак. Узнавших подозреваемого просят сообщить по телефонам: 8(044)739-85-64, 8(025)768-12-65, 8(033)331-31-44, 8(017)239-64-32.