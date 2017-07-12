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06. 07. 2017

17 абитуриентам отказали в прохождении ЦТ в резервные дни

В прохождении централизованного тестирования в резервные дни было отказали 17 абитуриентам, сообщил зампредседателя организационной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев. Отказы связаны с тем, что абитуриенты не представили документов, подтверждающих объективность пропуска экзамена в основное время.

По словам Вячеслава Малофеева, в первый резервный день ЦТ 6 июля испытания по всем предметам проходят 589 абитуриентов. 8 июля, экзаменоваться будут 114 человек по русскому и белорусскому языку. Оставшиеся предметы 10 июля будет сдавать 161 абитуриент, передает БелТА.

Основная масса пропусков связана с болезнью, а также с командировками и производственной необходимостью. Кроме того, в эту категорию попали спортсмены, которые участвовали в соревнованиях в составе сборной Беларуси за пределами страны, а также поступающие из России и Казахстана. 
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Беларусь
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