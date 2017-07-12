Лукашенко в конце июля посетит Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину, сообщила 6 июля пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. "Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", - сказала она.

Украинский президент Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину во время апрельской встречи, чтобы разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами, передает БелТА.

На повестке дня двустороннего сотрудничества также бизнес-форум и заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которые пройдут 20-21 июля в Киеве.