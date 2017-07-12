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06. 07. 2017

МИД Беларуси обвинил Польшу в попытках стереть историческую партию

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик 6 июля на брифинге в МИД прокомментировал возможный снос советских памятников в Польше. По его словам, хотя окончательное решение еще не принято, «каждый белорус подобные новости воспринимает с искренней болью».

«Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами», - сказал представитель МИД, передает БелТА.

При этом он обвинил польскую сторону в попытках «стереть историческую память о том, что народы Восточной Европы - поляки, русские, белорусы, украинцы и другие - плечом к плечу сражались против общего врага в составе одной антигитлеровской коалиции». Дмитрий Мирончик также заявил, что на этом фоне противоречиво выглядят призывы Варшавы к развитию белорусско-польского исторического диалога.

Польский Сейм 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. 

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