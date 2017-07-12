Подготовка к продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка отложена

Подготовка к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк" временно отложена, сообщили в банка. В банке отметили, что для подготовки продажи миноритарного пакета акций была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант.

Им стал консорциум в составе ООО "КПМГ Танацсадо" (Венгрия), ООО "КПМГ" (Беларусь), юридической фирмы "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь), передает БелТА. Из акций «Беларусбанка» 98,761% принадлежит Госкомитету по имуществу Беларуси, 1,209% - административно-территориальным единицам, прочим – 0,015%.