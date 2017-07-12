В пятницу преимущественно без осадков

7 июля Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь на северо-востоке страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный, на северо-востоке порывистый. Температура воздуха максимальная днем +16..+21°С, на юго-западе до +23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8 июля погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, на юго-западе скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь на юго-западе кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу до +14°С; максимальная днем +18..+25°С, передает Белгидрометцентр.

9 июля погоду будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы, и только ночью на востоке страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу до +25°С.