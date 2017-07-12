Минское "Динамо" вышло в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты минского "Динамо" обыграли 6 июля в гостях "Рунавик" из Фарерских островов со счетом 2:0 в первом раунде квалификации Лиги Европы и вышли в следующий раунд турнира. При этом уже на шестой минуте у гостей был удален с поля Артем Быков.

Счет в матче открыл на 32-й минуте Антон Сарока, который вышел один на один с вратарем "Рунавика" - 1:0. В добавленное время он же успешно реализовал пенальти - 2:0.

Первый матч в Минске завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Во втором раунде квалификации Лиги бело-синим будет противостоять македонский клуб "Работнички".

Во втором раунде также сыграет и "Динамо-Брест", которое сразится с австрийским «Альтахом».