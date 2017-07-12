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07. 07. 2017

"Шахтер" не вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

Футболисты солигорского "Шахтера" уступили 6 июля на выезде литовской "Судуве" - 1:2 и не вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы. Первый матч между этими командами завершился в Солигорске ничьей - 0:0.

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В Мариямполе же полузащитник Судувы Повилас Леймонас на 34-й минуте ударом через себя открыл счет - 1:0. До перерыва "Шахтер" усилиями Юрия Ковалева смог сравнять счет - 1:1, а на 43-й минуте у горняков был удален Сергей Матвейчик.

В добавленное время матча Альгис Янкаускас ударом головы вывел хозяев поля вперед - 2:1. "Шахтер" до финального свистка попытался сравнять счет. Мяч, по мнению белорусских футболистов, пересек линию ворот, но арбитры гол не засчитали. 
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