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07. 07. 2017

В Беларуси при загадочных обстоятельствах погиб американский офицер

Источник фото: Sputnik

В Беларуси при загадочных обстоятельствах погиб майор Национальной гвардии США Кайл Тэфел в Беларуси. По словам его отца, тело офицера выбросили с крыши гостиницы после ссоры с охраной казино. 5 июля его тело доставили на родину, а гибель произошла месяц назад.

Отец погибшего сообщил, что его сын прибыл в Беларусь вместе со своими двумя тетями, участницами соревнований по тяжелой атлетике, передает Fox 5 Atlanta.

Срок пребывания Кайла Тэфела в Беларуси подходил к концу, когда он повздорил с охраной казино, которое находилось в гостинице. Услышав шум, его тети спрятались в номере. А через три часа к ним пришла милиция с новостью, что тело племянника нашли на тротуаре возле отеля. По словам отца, тело выбросили с крыши или балкона.
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