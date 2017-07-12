Милевский будет выступать за брестское "Динамо"

Нападающий Артем Милевский продолжит выступление в футбольном клубе "Динамо-Брест", сообщили в команде. Контракт с ним рассчитан на 1,5 года.

Ранее получивший украинское гражданства 32-летний уроженец Минска выступал за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию" и российский "Тосно".

«На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось», - отметил футболист, добавив, что хочет стать лучшим игроком страны.