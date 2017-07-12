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07. 07. 2017

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 6,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 июля составили 6,561 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в Национальном банке.

За июнь ЗВР выросли на 1,322 млрд долларов (на 25,2%). По итогам первого полугодия прирост составил 1,634 млрд (33,1%).

Основным фактором роста уровня ЗВР в июне стало поступление средств от продажи еврооблигаций на 1,4 млрд долларов, а также получение четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 300 млн.

При этом правительство и Нацбанк в июне исполнили внешних и внутренних обязательств в валюте на примерно 343 млн долларов. 
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