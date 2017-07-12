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07. 07. 2017

В Кореличах пьяный хулиган столкнул чужую машину в канаву

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Кореличах ночью местный житель 1998 года рождения выпил и решил похулиганить. В результате нетрезвый молодой человек без посторонней помощи столкнул в канаву чужой автомобиль. Машина ударилась о дерево, повредив капот.

Затем хулиган еще ладонью несколько раз ударил заднее ветровое стекло, разбив его, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Утром хозяин автомобиля заявил в милицию об угоне. В ходе разбирательства выяснилось, что угона не было. Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”. 
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