В Кореличах пьяный хулиган столкнул чужую машину в канаву

В Кореличах ночью местный житель 1998 года рождения выпил и решил похулиганить. В результате нетрезвый молодой человек без посторонней помощи столкнул в канаву чужой автомобиль. Машина ударилась о дерево, повредив капот.

Затем хулиган еще ладонью несколько раз ударил заднее ветровое стекло, разбив его, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Утром хозяин автомобиля заявил в милицию об угоне. В ходе разбирательства выяснилось, что угона не было. Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”.