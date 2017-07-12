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07. 07. 2017

В Беларуси отменяют регулирование цен при операциях с драгметаллами

В Беларуси с 9 июля отменяется регулирование цен при банковских операциях с драгоценными металлами и камнями, сообщили в Национальном банке. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка №248 от 23 июня, принятым в рамках реализации указа №108.

В Нацбанке отметили, что в Беларуси сложилась стабильная и конкурентная структура банковского рынка драгоценных металлов и камней, участниками которого являются сам регулятор и 12 банков. Существующий порядок ценообразования фактически обеспечивает уровень рыночных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни, который в целом соответствует уровню цен на международном рынке. В этих условиях директивное регулирование таких цен является избыточным, а его отмена не приведет к скачкам цен или ценовым диспропорциям, считают в банке.

Также отказ от регулирования цен в этой сфере будет способствовать упрощению администрирования банковской деятельности и снижению издержек Нацбанка и банков.
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