Лукашенко обозначил вертикаль восстановления Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля во время рабочей поездки в Витебскую область обозначил концепцию развития Беларуси с акцентом на создание в населенных пунктах различного уровня качественных условий для жизни людей. Посещая Копысь, он заслушал доклады о развитии городского поселка, заняться которым он поручил в ноябре 2016 года.

За это время в Копыси обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, реконструировали улично-дорожную сеть; создали новые социальные, торговые, туристические и спортивные объекты; модернизировали действующие предприятий, сообщили в Администрации глава государства.

По словам президента, это делается не для показухи, а чтобы показать, как следует обустроить подобные поселки городского типа. «У нас, может, 60-70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние», - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что надо детально продумать обустройство таких поселков, но вместе с тем обойтись без излишеств. «Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок», - заявил президент.

При этом он очертил вертикаль восстановления страны: Минск, областные центры, райцентры, агрогородки, поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств. По его словам, на неперспективных деревнях не будут сосредотачивать основные усилия, но если найдутся люди, желающие их благоустроить, это возбраняться не будет. Александр Лукашенко также поручил открывать в небольших населенных пунктах производства, которые должны соответствовать лучшим мировым стандартам. В пример он привел ОАО "Александрийское" - сельскохозяйственный холдинг, объединивший несколько небольших хозяйств. Рядом с ним планируется создать ООО "Купаловское".

«За пятилетку все (городские поселки – Телеграф) приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни - бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны», - заключил он.