ПА ОБСЕ поддержала резолюцию Беларуси по психоактивным веществам

Белорусскую резолюцию "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ" поддержало большинство депутатов Минской сессии ПА ОБСЕ. "Это говорит о том, что тему мы выбрали актуальную и очень важную для всего пространства ОБСЕ", - заявил зампредседателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук.

По его словам, за последние два-три года количество людей, принимающих психоактивные вещества, выросло вдвое. «Выявить такие вещества сложно, потому что их трудно зарегистрировать - они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Такие вещи надо упреждать», - отметил он, передает БелТА.

Болеслав Пирштук также заявил, что Беларусь готова принимать активное участие в деятельности ОБСЕ, особенно в экономическом блоке.