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07. 07. 2017

Капитан белорусской сборной по хоккею стал гражданином России

Российский хоккейный клуб "Авангард" подписал соглашение сроком на три года с нападающим, капитаном национальной сборной Беларуси Андреем Стасем. Об этом сообщили в клубе.

При этом хоккеист официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой.

Андрей Стась играл за команды «Юность»-2 (Минск, 2004), «Юниор» (Минск, 2005 – 2008), «Юность» (Минск, 2007, 2008), «Керамин» (Минск, 2009), «Динамо» (Минск, 2009 – 2014, 2017), ЦСКА (Москва, 2015), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2016, 2017).
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