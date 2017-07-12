Лукашенко проверит ценообразование на лекарства в Беларуси

Ценообразование на лекарственном рынке Беларуси будет проверено, заявил президент Александр Лукашенко 7 июля на встрече с жителями Копыси и соседних населенных пунктов. «Коль вы ставите вопрос о том, что у нас все-таки дороговатые лекарства, значит, есть проблемы», - сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что и так, насколько возможно, пытается сдерживать цены и даже подключил к этому профсоюзы, передает БелТА.

В то же время, сказал он, если опустить цены на е лекарства, проблемы появятся у предприятий, которые производят медпрепараты, а у их работников резко упадет зарплата.